18 milyon dolar kazandırdığını duyunca atıl araziyi kiralayıp tesis kurdu - Son Dakika
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18 milyon dolar kazandırdığını duyunca atıl araziyi kiralayıp tesis kurdu

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Kütahya'da çiftlik kuran Mısırlı girişimci Servet Abdelwahab yılda 200 bin Pekin ördeği yetiştiriyor. Fransa'da Pekin ördeği yetiştiriciliği üzerine eğitim aldıktan sonra bu alanda yatırım kararı verdiğini belirten Abdelwahab "Pekin ördeği döllendirme teknolojisi sadece Fransa'da bulunuyor ve yıllık 18 milyon dolar bu teknoloji sayesinde para kazanıyorlar" dedi.

21.04.2025 11:59  Güncelleme: 13:33
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Kütahya'da çiftlik kuran 46 yaşındaki Mısırlı girişimci Servet Abdelwahab, yılda 200 bin Pekin ördeği yetiştiriyor.
Abdelwahab, 2020'de Turgutlar köyü yakınında kiraladığı kıraç bir arazide kurduğu çiftlikte biri veteriner olan iki oğluyla birlikte Pekin ördeği yetiştiriciliği yapmaya başladı.

SAYIYI 200 BİNE ÇIKARDI

İlk etapta yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırımla 740 dönümlük araziye kurduğu 3 kümesle yılda 12 bin Pekin ördeği yetiştiren Abdelwahab, zamanla bu sayıyı 200 bine çıkardı. Üretimini yurt içinde pazarlayan Mısırlı girişimci, ilerleyen dönemde yılda 1 milyon Pekin ördeği üretmeyi ve ihracat yapmayı hedefliyor.

18 milyon dolar kazandırdığını duyunca atıl araziyi kiralayıp tesis kurdu

"YILLIK 18 MİLYON DOLAR KAZANIYORLAR"

Abdelwahab, AA muhabirine, Pekin ördeği etinin ekonomik değerinin yüksek, lezzetli ve yüksek proteine sahip olduğunu söyledi. Fransa'da Pekin ördeği yetiştiriciliği üzerine eğitim aldıktan sonra bu alanda yatırım yapmaya karar verdiğini belirten Abdelwahab, "Pekin ördeği döllendirme teknolojisi sadece Fransa'da bulunuyor ve yıllık 18 milyon dolar bu teknoloji sayesinde para kazanıyorlar. Ben de Fransa'dan bu eğitimi alarak 2020 yılında Kütahya'ya geldim. Burada devlet yetkililerinin de yönlendirmesiyle daha önce 5 kez ihaleye çıkarılan ve kimsenin talip olmadığı kıraç araziyi kiralayarak yatırım kararı aldım" dedi.

18 milyon dolar kazandırdığını duyunca atıl araziyi kiralayıp tesis kurdu

"1 MİLYON ADEDE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yatırımını büyütmeyi amaçladığını anlatan Abdelwahab, şöyle konuştu: "Burada gelecek 3 yılda kümes sayısını artırmayı, yem fabrikası, kesimhane ve kuluçka merkezi kurmayı hedefliyoruz. Gelecekte bu arazinin yetersiz kalacağını tahmin ediyoruz. Araziye yapacağımız yeni tesislerle birlikte toplam 220 milyon lira civarında bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Yılda 200 bin olan ördek üretimini 1 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz."

18 milyon dolar kazandırdığını duyunca atıl araziyi kiralayıp tesis kurdu

Geçen yıl 200 bin ördek ürettikleri bilgisini veren Abdelwahab, kesimi yapılan ördekleri Türkiye'de iç pazarda sattıklarını, üretim kapasitesini artırdıktan sonra Avrupa pazarına da girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"KÖYLERDE YAŞAYAN İNSANLARA CİVCİV VE YEM VERECEĞİZ"

Pekin ördeği yetiştiriciliğini Kütahya'daki köylerde de yaygınlaştırmak için projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Abdelwahab, şöyle devam etti: "Köylerde gerçekleştireceğimiz üretim projeleriyle 500'e yakın kişiye ekonomik katkı sağlayacağız. Kütahya'da köylerden şehirlere göç var. Biz köylülerimizle yapacağımız ortak çalışmalarla üretimle para kazanmalarını sağlayarak göçü tersine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Köylerde yaşayan insanlara civciv ve yem vereceğiz. Yetiştirdiklerinde de alım garantisi sağlayacağız."

18 milyon dolar kazandırdığını duyunca atıl araziyi kiralayıp tesis kurdu

Abdelwahab, mevcut 3 kümeste 1500 damızlık ördek bulunduğunu ve bu ördeklerin günde 1200 yumurta verdiğini anlattı. Gelecek yıldan itibaren daha çok verim sağlayan Mulard ördek türünü yetiştirmeye başlayacaklarını anlatan Abdelwahab, "Amerikan erkek ördek (Muscovy) ile dişi Pekin ördeğinin suni tohumlamasından elde edilen Mulard ördek türünü kendi tesislerimizde üretmeye başlıyoruz. Türkiye ve Doğu Avrupa'da bu ırkı üreten ilk firma olacağız. Mulard ördeği, sadece 2 ayda 6 kilogram canlı ağırlığa ulaşabiliyor. Düşük yem tüketimi ve daha lezzetli, kaliteli et üretimi elde ediliyor. En önemlisi ise değerli yağlı karaciğer (Foie Gras) üretimi için ideal bir tür." ifadelerini kullandı.

Veteriner Muhammed Abdelwahab da Pekin ördeklerine günde iki kez yem verdiklerini, katma değeri yüksek bir kanatlı olduğunu söyledi.

18 milyon dolar kazandırdığını duyunca atıl araziyi kiralayıp tesis kurdu
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 18 milyon dolar kazandırdığını duyunca atıl araziyi kiralayıp tesis kurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ponçik Pamuk:
    kütahya da çiftlik kuran neden Türk değil mısırlı 0 0 Yanıtla
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