Kütahya'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kütahya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, yağma, gasp, kasten yaralama, silahla tehdit ve çeşitli suçlarından 16 kaydı olan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 39 yaşındaki Ali K'nin Meydan Mahallesi'ndeki bir binada saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ali K'yi binanın çatı katında saklanırken yakaladı.

Yağma, nitelikli hırsızlık ve çeşitli suçlardan 68 kaydı bulunan, 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 29 yaşındaki Yıldıray Ö'nün Osmangazi Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler bu adrese de operasyon düzenleyerek, Yıldıray Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan 2 firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.