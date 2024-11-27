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Kütahya'da Çiftçilere Tohum Desteği

Kütahya\'da Çiftçilere Tohum Desteği

Kütahya'da 301 çiftçiye 9 bin dekar alana arpa ve buğday tohumu dağıtımı yapıldı.

27.11.2024 16:19
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Kütahya'da doğal afetlerden zarar gören 301 çiftçiye, 9 bin dekar alana ekilmesi için arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Müdürlük bahçesindeki törende, Cumhurbaşkanlığı afet ödeneği ile afetlerden zarar gören üreticilere destek olacaklarını bildirdi.

Kütahya'da ilk aşamada doğal afetlerden zarar gören toplam 301 üreticiye tohum desteğinde bulunacaklarını dile getiren Yeniay, şunları söyledi:

"8 milyon liralık ödenek tarafımıza aktarıldı. Bu ödenekle, ilk etapta doğal afetlerden zarar gören Altıntaş'ta 43, Aslanapa'da 94, Çavdarhisar'da 62, Domaniç'te 72, Tavşanlı'da 11, Gediz'de 26 ve merkezde 58 olmak üzere toplam 301 üreticimize, 3 bin 600 dekar arpa tohumu ve 5 bin 400 dekara ekilmek üzere yüzde 100 hibe olarak buğday tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İkinci etapta ise kuraklık ve don olaylarında zarar gören hububat üreticilerimize ek arpa ve buğday tohumu dağıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca, sera, canlı hayvan, sebze ve meyve üretim alanlarında zarar gören üreticilerimize de nakdi yardım yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmalarla, 2024 üretim sezonunda zarar gören üreticilerimizin yaralarını bir nebze olsun sarmayı amaçlıyoruz."

Yeniay, bu desteklemelerle Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) kayıtlı olmayan üreticilerin zararlarının karşılandığını, tarım sigortalarına kayıtlı üreticilerin ise tüm üretim zararlarını tamamen alabildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Yeniay ve beraberindekiler, üreticilere arpa ve buğday tohumlarını teslim etti.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Ekonomi, Güncel, Yeniay, Tarım, Son Dakika

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