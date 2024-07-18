Kütahya\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçenin Kelepir mevkiindeki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 2 su tankeri, Tavşanlı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hızlı müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Çıkış nedeni araştırılan yangında 1,5 hektarlık çamlık alan zarar gördü.
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