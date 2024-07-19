Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı.
Dün saat 14.30 civarında Gümele ile Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan ve kısmen kontrol altına alınan yangına, ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.
Yaklaşık 70 hektarlık çamlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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