Kütahya'da Engelsiz Kafe İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Engelsiz Kafe İlgi Gördü

Geniş Video İzle

Engelli bireylerin garsonluk yaptığı kafe, toplumda farkındalık yaratmak için düzenlendi.

02.12.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da engelli bireylerin garsonluk yaptığı kafe, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı

KÜTAHYA - Kütahya'da, Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireylerin görev yaptığı "Engelsiz Kafe" etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin öğrenci toplulukları tarafından organize edildi.

Bir alışveriş merkezinde kurulan kafede engelli bireyler ve Down sendromlu çocuklar, öğrenci gönüllülerle birlikte çay ve kahve servisi yaptı. Etkinlik, hem engelli bireylerin topluma daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak hem de özgüven kazanmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi Alanur Gökcen, etkinliğin amacını şöyle anlattı: "Dünya Engelliler Günü için Engelsiz Hayat Topluluğu olarak bir etkinlik düzenledik. Bugün Engelsiz Kafe başlığı altında engelli ve Down sendromlu çocuklarımızla birlikte garsonluk yapıyoruz, satışlar gerçekleştiriyoruz. Onlarla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Vatandaşlarımız kafemize gelerek sipariş veriyor, biz de onları yerine getiriyoruz. Hem biz hem de çocuklarımız çok mutluyuz."

Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Berke Menekşeli ise etkinliğin toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Menekşeli, "Bu etkinlikle engelli arkadaşlarımızın bizden hiçbir farkı olmadığını, toplumsal hayatta rahatça yer alabildiklerini göstermek istedik. Kütahya halkı bu konuda her zaman duyarlı olmuştur. Bu yıl da yoğun bir ilgi görüyoruz. Kahve, çay ve limonata gibi ürünler satıyoruz ve halkımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Etkinlik, hem katılımcılar hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif rol alabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kütahya\'da Engelsiz Kafe İlgi Gördü
Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kütahya, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Engelsiz Kafe İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:31:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Engelsiz Kafe İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.