Kütahya'da Eşine Saldırı: Tornavida ile Yaralandı

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Kütahya'da, eşini tornavidayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Y.G. (45) Ali Paşa Mahallesi Beyzade Sokak'taki apartmanda kendisinden ayrı yaşayan eşi G.G.'nin (46) yanına giderek henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bir süre sonra Y.G. yanında getirdiği tornavidayla eşini yaralayıp, evden uzaklaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının aldığı tornavida darbeleriyle vücudunun 18 yerinden yaralandığı belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan Y.G.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.