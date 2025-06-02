Kütahya\'da Kaçakçılık Operasyonu

Kütahya'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlenen bir ikamete operasyon gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramalarda 248 bin 800 adet dolu ve boş makaron, 280 kilogram tütün ve elektrikli makaron sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D. (39), M.G. (51), Y. D. (33), E.Y. (25) ve İ.E.A'nın (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.