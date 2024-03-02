Kütahya\'da kamyonun damperi üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti

Kütahya'da çalıştığı tamir atölyesinde bir kamyonun damperinin üzerine devrilmesi sonucu yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gümüşköy köyü yakınındaki bir maden işletmesinin tamir atölyesinde çalışan Muhammed Süngü'nün (23) üzerine, tamir ettiği kamyonun damperi devrildi.
Kamyon ile damper arasında sıkışarak ağır yaralanan Süngü, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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