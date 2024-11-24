Kütahya'da Kayak Eğlencesi

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Kütahyalıların kayak keyfi

Çocuklar, leğen, poşet veya kızakla rampadan kayarak karın tadını çıkardı

KÜTAHYA - Kütahyalılar, Çamlıca mesire alanında kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

Çocuklar, leğen, poşet veya kızakla uzunluğu 200 metreyi bulan rampadan kendilerini bıraktı. Bu arada bazı aileler de kar üzerinde özçekim yapıp, temiz havanın tadını çıkardı.

Kütahyalı vatandaşlar, "Çok güzel bir ortam. Aile dostlarımızla günü değerlendirmek için buradayız. Biraz serin ama çocuklar açısından çok güzel oluyor" dediler.

Kütahya Çamlıca mesire yerinde eğlence gün boyu devam etti.