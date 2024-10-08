Kütahya\'da Kaza: 1\'i Ağır 3 Yaralı

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KÜTAHYA'da refüjdeki ağaca çarparak hurdaya dönen otomobildeki 1'i ağır 3 kişi, yaralandı.

Kaza, gece yarısı Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi'nde meydana geldi. Z.B. yönetimindeki 34 EFY 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücü Z.B. ile araçta yolcu olarak bulunan İ.D. ve S.K. yaralandı. İhbarkla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Z.B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.