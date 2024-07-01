Kütahya'da kaza sonucu ölü sayısı 3'e çıktı

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Kütahya'da, Kurban Bayramı'nın son gününde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kazazedelerden biri daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 3'e çıktı.

Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Ulusoy Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralandıktan sonra Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Belkız Yıldız (50), kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Aziz Erçoban (25) idaresindeki 43 SE 162 plakalı otomobil, 19 Haziran akşamı Ulusoy Kavşağı'nda aynı yönde giden Yakup Yıldız'ın (50) kullandığı 06 EC 4436 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Yıldız'ın kullandığı araçta bulunan Cemile Yalçıner (80) olay yerinde ölmüş, yaralanan sürücüler Aziz Erçoban ve Yakup Yıldız ile Belkız Yıldız ve Hülya Gülsever (50) ise hastaneye kaldırılmıştı. Yalçıner'in kızı Hülya Gülsever de kazanın ertesi günü hastanede hayatını kaybetmişti.