Kütahya'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kütahya'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, havadan ve karadan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

12.06.2024 18:01
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle 23 arazöz ve 6 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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