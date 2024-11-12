Kütahya\'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi

Kütahya'da, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.
Y.B. idaresindeki 34 DKS 913 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bölücek ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri arasındaki sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Y.B, itfaiye ekibinin çalışması sonucu kurtarılarak, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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