Kütahya'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kütahya\'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kütahya-Tavşanlı kara yolu Özçınarlar Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sürücü tarafından fark edilen yangın sırasında otomobilde zaman zaman patlamalar da yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

29.04.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmet E. yönetimindeki 43 AAH 686 plakalı otomobil, Kütahya- Tavşanlı kara yolu Özçınarlar Kavşağı yakınlarında motor kısmından aniden yanmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridinde durdurarak çevreden yardım istedi.

Otomobil yandığı sırada zaman zaman patlamalar da meydana geldi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kütahya, Olaylar, İtfaiye, Trafik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:08 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, ameliyatın ardından hayatını kaybetti 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, ameliyatın ardından hayatını kaybetti
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:27:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement