Kütahya'da Otomobil Yön Levhasına Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da Otomobil Yön Levhasına Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya\'da Otomobil Yön Levhasına Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Resul Aslan (22) idaresindeki otomobil, yön levhasının beton kaidesine ve metal direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

05.03.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yön levhasının beton kaidesine ve metal direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Resul Aslan (22) idaresindeki 43 ACL 352 plakalı otomobil, Gediz- Uşak kara yolunun 9. kilometresindeki yön levhasının beton kaidesine ve metal direğin alt bölümüne çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın sürücüsü Aslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan cenaze, Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Otomobil Yön Levhasına Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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