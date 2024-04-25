Kütahya'da Ruhsatlı Silahlarını Çalınmış Gibi Gösterip Satarak Kazanç Elde Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Ruhsatlı Silahlarını Çalınmış Gibi Gösterip Satarak Kazanç Elde Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya\'da Ruhsatlı Silahlarını Çalınmış Gibi Gösterip Satarak Kazanç Elde Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da, yasal yollardan aldıkları bulundurma ruhsatlı silahları kaçak yollardan satarak kazanç elde ettikleri belirlenen 6 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelileri takibe alarak 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 tabanca, 5 tüfek, mermi ve şarjörler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

25.04.2024 15:49  Güncelleme: 15:51
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Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satarak kazanç elde ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasal yollardan aldıkları bulundurma ruhsatlı silahlarını kaçak yollardan sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 tabanca, 5 tüfek ve bu silahlara ait mermi ve şarjörler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların bulundurma ruhsatı ile yasal yollardan satın aldıkları silahları, çalınmış gibi gösterip yasa dışı yollardan satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Ruhsatlı Silahlarını Çalınmış Gibi Gösterip Satarak Kazanç Elde Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Ruhsatlı Silahlarını Çalınmış Gibi Gösterip Satarak Kazanç Elde Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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