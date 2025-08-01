Kütahya\'da Sahte İçki Operasyonu

Kütahya'da sahte içki üretip, sattığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretip sattığı belirlenen A.K'yi takibe aldı.

Zanlının kent merkezindeki adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, adreste yaptıkları aramada 40 litre etil alkol, pet şişeler içinde 10 litre sahte içki ve 8 alkol kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Domaniç ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Hüseyin K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Domaniç- İnegöl kara yolunun 3. kilometresinde Durabey köyü altı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Karaca, önce yoldan geçen vatandaşların daha sonra sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.