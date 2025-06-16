Kütahya'da Su Verimliliği İçin İncelemeler Devam Ediyor

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Porsuk Çayı üzerinde bulunan içme suyu tesislerinde incelemelerde bulundu. Kahveci, "Şehrimizin su ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılayabilmek için mevcut tesislerimizin verimliliğini artırmak ve su israfını önlemek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Porsuk Çayı üzerinde bulunan içme suyu tesislerindeki incelemesi sırasında mevcut su kapasitesi ve değerleri ile suyun daha verimli kullanımı konusunda bilgi alan Kahveci, suyun bilinçli tüketilmesi ve kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin büyük bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Su verimliliği, suyun debisi ve gelecekteki su yönetimi üzerine değerlendirmelerde bulunan Kahveci, bu konuda yapılan çalışmaların önemine dikkati çekti.

Kahveci, "Su, hayati bir kaynaktır. Şehrimizin su ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılayabilmek için mevcut tesislerimizin verimliliğini artırmak ve su israfını önlemek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Su kaynaklarımızı korumak ve güçlendirmek, gelecek nesillere karşı en temel sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.