Kütahya\'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen S.G. (30), A.Y. (26) ve İ.Y'yi (34) takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, aramalarında 5 gram sentetik uyuşturucu ve 12 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G. ve A.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Çorum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. M. A. (48) isimli kişi, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, görevi yaptırmamak için direnme, tefecilik yapmak suçlarından toplam 9 yıl 11 ay 22 gün hapis cezasıyla aranıyordu ve polis ekiplerince evinde yakalandı. İ.G. isimli kişi ise hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu ve polis kontrolleri esnasında yakalandı. İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya gelerek tarım ve toprak konusunda önemli mesajlar verdi. Ayrıca, ata tohumlarının korunması ve doğal tarım uygulamalarının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu Kız Satranç Takımı, Satranç İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon oldu. Okul, 2-6 Nisan tarihlerinde Muğla ilini grup maçlarında temsil edecek.
Hindistan Federal Ticaret Bakanlığı, soğan ihracatına yönelik yasağı değiştirerek Bangladeş ve BAE'ye yönelik yasak kararını kaldırdığını açıkladı. Değişiklik, dost ülkelerin talebi üzerine yapıldı. Hindistan federal hükümeti, iç piyasanın talebini karşılamak amacıyla Mart ayı sonuna kadar soğan ihracatına yasak getirmişti. Ticaret Bakanlığı, Bangladeş'e 50.000 ton, BAE'ye ise 14.400 ton soğan ihraç edilmesine izin verildi.
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 2023 yılında gerçekleştirilen 241 narkotik operasyonunda 420 şüphelinin yakalandığını ve uyuşturucu satıcılarının her an takip edildiğini açıkladı. Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlara devam ettiklerini vurgulayarak, gençlerin zehirlenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.
Çorum'da M.E.A. idaresindeki 55 ACA 629 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan G.G'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Ankara'nın Mamak ilçesinde evlerine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki kız çocukları, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Köpeklerin saldırısından kurtulan çocukların yaşadığı korku anları videoya yansırken, anne çocuğunun günlerdir evden çıkamadığını belirtti. Olayın ardından mahallelerinde artan sahipsiz köpek sorununa dikkat çeken anne, köpeklerin barınaklara yerleştirilmesini ve kısırlaştırılmasını istedi.
Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, geçen yıl bölgede 1 milyon 839 bin dekarlık alanda arpa ve buğday ekiminin gerçekleştiğini belirtti. Kentte 235 bin büyükbaş, 1 milyon 52 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Buğday ve arpada yüksek verim elde edilmesi bekleniyor.
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda M.M. isimli şahıs, üzerinde bulundurduğu tabanca ile S.D. ve otopark içerisinde bulunan Ö.Ö.'ye ateş ederek yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler M.M. ve Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde mart ayında tatilciler, 162 santimetre kar kalınlığıyla kayak yapmanın keyfini çıkardı. 5 otelin hizmet verdiği merkeze gelen yerli ve yabancı tatilciler, 25 pistte toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.
Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda, Trabzon'dan temin edilen el yapımı tabancaların Diyarbakır'da satıldığı belirlendi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
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