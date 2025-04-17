Kütahya'da Yeni Kültür Evi İncelendi

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 100. Yıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu. Kahveci, Kültür Evi'nde komşuluğun gelişeceğini, dayanışmanın güçleneceğini ve birlik duygusunun pekişeceğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yapımı tamamlanan Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Kahveci'ye incelemeler sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaçlı, birim müdürleri ve 100. Yıl Mahallesi Muhtarı İsmail Çetin Çapat eşlik etti. İncelemelerde, Kültür Evi'nin mahalleye katkıları, yapının işlevselliği ve kullanım alanlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını temel alarak mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde görüp çözüm üretmeye devam edildiğini ifade eden Başkan Eyüp Kahveci, Kültür Evi'nde komşuluğun gelişeceğini, dayanışmanın güçleneceğini ve birlik duygusunun pekişeceğini belirtti.