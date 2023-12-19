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Kütahya'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kütahya-Tavşanlı kara yolu 8'inci kilometresinde meydana gelen zincirleme kazada 6 otomobil, 1 kamyonet ve 1 TIR karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kütahya\'da zincirleme kaza: 4 yaralı
19.12.2023 - 14:52,
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KÜTAHYA'da 6 otomobil, 1 kamyonet ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi, yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolu 8'inci kilometresindeki Özçınarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Samet Yakut kullandığı 78 BK 736 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 6 otomobil, kamyonet ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, Nevzat Işık (51), Rabia Yıldırım (32), Hamza Güner (31) ve Hamza Işık (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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