Kütahyalılar Derneği\'nde Geleneksel Program

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Bursa'da Kütahyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin "gezek" olarak adlandırılan sohbet meclisi kapsamında program düzenlendi.

Dernek binasındaki programa dernek yöneticilerinin yanı sıra Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Çitgöl Belediye Başkanı Yüksel Ünal ve Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şentürk katıldı.

Programda Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Kütahya Mahalli Sanatçısı Emel Örgün ile Kütahya'nın yerel ses sanatçıları Mehmet Yiğit, İsmail Erçek Kütahya türkülerini seslendirdi.

Simav'ın yerel sanatçısı Mehmet Yiğit tarafından seslendirilen, "Kütahya'nın Pınarları"türküsüne eşlik eden katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Sohbetlerin de edildiği programda geleneksel zeybek oyunları da oynandı.

Program, sahne alan sanatçılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.