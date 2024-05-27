KUTBO Yönetimi Kumluca ve Finike Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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KUTBO Yönetimi Kumluca ve Finike Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

KUTBO Yönetimi Kumluca ve Finike Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) yönetimi, Kumluca ve Finike ilçelerinin belediye başkanlarına "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Ticaret Borsası ve Kumluca Belediyesi arasındaki işbirliği vurgulandı.

27.05.2024 13:36
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Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) yönetimi, Kumluca ve Finike ilçelerinin belediye başkanlarına "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret etti.

Durdaş, ziyarette yaptığı konuşmada Ticaret Borsası ve Kumluca Belediyesi'nin bugüne kadar birlikte sürdürdüğü birçok proje ve faaliyetin bulunduğunu, bundan sonraki süreçte de Kumluca'nın gelişmesi ve kalkınması için atılacak her ortak adım için hazır olduklarını ifade etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da Ticaret Borsası heyetinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Avcıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının tarımdan turizme, üretimden ihracata, eğitimden uygulamaya kadar her alanda Kumluca'ya katkı sunduklarını, belediye olarak ilçenin ve bölgenin gelişmesine yönelik her konuda dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

KUTBO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Geyikçi ise "KUTBO, himayesinde yer alan ihracatçı, komisyoncu ve işletmeci üyeleriyle ilçemizin tarım sektöründe önemli bir yelpazeye sahip. Finike'mizin tarımsal kalkınmasında geçtiğimiz 5 yıllık süreçte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de KUTBO ile işbirliği içerisinde olacak, tarım sektörünü geliştirmek ve sorunlarına çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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