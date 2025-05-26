Kutlu Payaslı'nın Cenazesi Defnedildi

Bursa'daki evinde 89 yaşında vefat eden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden devlet sanatçısı ve koro şefi Kutlu Payaslı'nın cenazesi toprağa verildi.

Uzun süredir rahatsızlığı bulunan ve dün Bursa'daki evinde yaşama veda eden Payaslı'nın cenazesi, Bursa Ulu Cami'ye getirildi. Payaslı'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna Fenerbahçe flaması ve atkısı konuldu.

Payaslı'nın kızı Melda ve oğlu Mutlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Payaslı'nın ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

Payaslı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.