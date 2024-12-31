Kütüphane Buluşmaları Projesi Başladı

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Kütüphane Buluşmaları Projesi" kapsamında ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Beraberindeki kurum amirleriyle Halk Kütüphanesine gelen Koşansu, öğrencilerle sohbet etti, onların sorularını yanıtladı.
Koşansu, projeyle öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra öğrencilerin yorumlama yeteneklerini arttırmayı da hedeflediklerini söyledi.
Programa, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Özkan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Orak katıldı.
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