Kütüphanede Yazarlık Etkinliği

Trabzon İl Halk Kütüphanesi'nde yazar Bahriye Kefelioğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Yazarlık ve kitaplara dair öğrencilerle sohbet eden Kefelioğlu, yazarlığın ana unsurlarından birinin hayal kurmak olduğunu belirtti.

Yeşiltepe İlkokulu Rehberlik Öğretmeni Şebnem Burma ise çocuklarla boyama etkinliği yaptı.

Etkinlikte, Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü öğrencileri de interaktif gösteri sergiledi.