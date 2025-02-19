Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!

Güncel

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı verilere göre, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 21 Şubat Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Güney Ege'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MGM, fırtına ve kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.