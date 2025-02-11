Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Tepki

Kuzey Kore, ABD'nin askeri varlığını tehdit olarak değerlendiriyor ve karşı eylem uyarısında bulunuyor.

11.02.2025 10:27
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SEUL, 11 Şubat (Xinhua) -- Kuzey Kore, silahlı kuvvetlerinin "ABD stratejik unsurlarının Kore Yarımadası'nda sık sık ortaya çıkışını sıkı şekilde takip ettiğini ve devletin güvenlik ve çıkarlarını ve bölge barışını her şekilde savunmaya hazır olduğunu" duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiğine göre Kuzey Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü, nükleer enerjiyle çalışan Los Angeles sınıfı denizaltı USS Alexandria'nın salı günü "mürettebatın dinlenmesi ve mühimmat ikmali bahanesiyle" Busan'daki bir donanma üssüne geldiğini kaydederek, ABD'ye ait nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltının bu yıl ilk kez Kore Yarımadası'nda açık şekilde görüldüğüne dikkat çekti.

Söz konusu gelişmeyi "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin güvenlik ortamına yönelik yadsınamaz bir tehdit ve bölgedeki askeri gerilimi daha da artıran istikrarsızlık faktörü" olarak niteleyen sözcü, "ABD'nin, Kore Yarımadası çevresindeki bölgede mevcut şiddetli askeri cepheleşmeyi fiili silahlı kuvvetler çatışmasına dönüştürebilecek söz konusu tehlikeli düşmanca askeri eyleminden büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Sözcü, Kuzey Kore'nin "rakiplerine karşı tercih ettiği eylemi ve karşı eylem şeklini netleştireceğini" vurguladı.

ABD'nin "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin güvenlik endişelerini açık şekilde göz ardı ettiğini" kaydeden sözcü, ABD'nin provokasyonlarına son vermesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika

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