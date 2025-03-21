Kuzey Kore'den Yeni Uçaksavar Füze Testi

SEUL, 21 Mart (Xinhua) -- Kuzey Kore, "yeni uçaksavar füze sisteminin tam ölçekli üretimine alınması üzerine ilgili mühimmat sanayi kuruluşunda sistemin kapsamlı performansını incelemek" amacıyla test gerçekleştirdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı cuma günkü haberinde test sonucunda hava savunma sisteminin savaş durumunda hızlı tepki verebildiğinin ve genel silah sisteminin son derece güvenilir olduğunun görüldüğünü belirtti.

Perşembe günü gerçekleştirilen test atışına nezaret eden Kuzey Kore Lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong Un, ordunun bu savunma silah sistemiyle donatılacağını açıkladı.

Haber ajansının aynı gün yayımladığı bir diğer habere göre Kuzey Kore lideri aynı gün Nampho Tersanesi'nde incelemelerde bulunarak tersanenin yeniden inşası ve üretim kapasitesinin artırılması hakkında bilgi aldı.

Denetim sırasında ülkenin gemi inşa endüstrisinin modernizasyonunun hızlandırılması ve genel gemi inşa kapasitesinin artırılması talimatını veren Kim, bunun "ulusal ekonomiyi geliştirmek ve ülkenin deniz kuvvetlerini güçlendirmek için birincil ve önemli bir konu" olduğunu belirtti.