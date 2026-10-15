Kuzey Kore, denizaltından iki tür stratejik seyir füzesini denedi - Son Dakika
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Kuzey Kore, denizaltından iki tür stratejik seyir füzesini denedi

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Kuzey Kore, denizaltından iki tür stratejik seyir füzesini denedi
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Kuzey Kore Füze İdaresi çarşamba denizaltından iki tür stratejik seyir füzesinin test atışlarını yaptı. Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre denemeler, su altı savaş sistemlerinin hazırlık durumunu incelemeyi ve caydırıcılık sistemlerinin güvenilirliğini ortaya koymayı amaçladı.

PYONGYANG, 15 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore Füze İdaresi çarşamba günü ülkenin doğu kıyılarındaki sularda denizaltından fırlatılan iki tür stratejik seyir füzesinin test atışlarını gerçekleştirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre denemeler, su altı savaş sistemlerinin mevcut hazırlık durumunu incelemeyi, donanmanın stratejik görevlerini yerine getirme kabiliyetini geliştirmeyi ve ülkenin savaş caydırıcılık sistemlerinin yüksek güvenilirliğini ve kapasitesini ortaya koymayı amaçladı.

Kaynak: Xinhua
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