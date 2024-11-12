Kuzey Kore, Rusya ile Antlaşmayı Onayladı

SEUL, 12 Kasım (Xinhua) -- Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Antlaşması'nı Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı'nın kararnamesiyle onayladı.
Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiğine göre Kuzey Kore Devlet Başkanı kararnameyi pazartesi günü imzaladı. Antlaşma, onay belgelerinin iki taraf arasında teatisinden sonra yürürlüğe girecek.
Haziran ayında iki ülke lideri, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da gerçekleştirilen zirvenin ardından antlaşmayı imzalamıştı.
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