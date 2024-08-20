Kuzey Koreli Bir Asker Güney Kore'ye Kaçtı

Güney Kore, Kuzey'den bir askerin iki Kore'yi birbirine bağlayan Askerden Arındırılmış Bölgeyi (DMZ) geçerek Güney'e kaçtığını duyurdu.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey'den çavuş rütbeli bir askerin Güney'e kaçtığı doğrulandı.
Açıklamada, asker üniforması giyen bir Kuzey Koreli askerin, ülkenin doğu kıyısındaki Donghae yolunu geçerek Güney'e kaçtığı belirtildi.
Kuzey Korelinin ülkeye geçişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, asker hakkında detay paylaşılmadı.
Resmi verilere göre 2023'te yaklaşık 190 Kuzey Koreli Güney'e kaçtı.
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