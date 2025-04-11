Kuzey Pasifik'te Denizcilik İşbirliği

NANJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Kuzey Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerin sahil güvenlik uzmanları, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de düzenlenen toplantıda çok taraflı işbirliği yoluyla bölgesel denizcilik yönetişimini desteklediklerini açıkladı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 7-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen beş günlük toplantının, sahil güvenlik kurumları arasındaki iletişim ve koordinasyonu artırmak ve bölgesel deniz güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik kilit öneme sahip bir bölgesel mekanizma olan 25. Kuzey Pasifik Sahil Güvenlik Forumu'nun çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada Çin, Kanada, Japonya, Güney Kore, Rusya ve ABD'den katılımcıların çok taraflı denizcilik işbirliğinin güçlendirilmesi, yasadışı deniz trafiği faaliyetleriyle mücadele ve açık denizlerde balıkçılığa ilişkin kolluk devriyelerinin koordine edilmesi gibi birçok konuyu ele aldıkları belirtildi.

Açıklamaya göre taraflar, üst düzey yetkililerin katılacağı yıllık bir toplantının işbirliği planına yönelik ön mutabakata vardı.