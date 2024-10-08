Kuzey Sina'da Tren Seferleri Başladı

KUZEY SİNA, 8 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde halk, demiryolu hattının deneme seferlerine başlamasını kutluyor, 7 Ekim 2024.
Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki 100 kilometrelik demiryolu hattı Pazartesi günü deneme faaliyetlerine başladı. Böylelikle yarım asrı aşkın bir süre sonra bölgeye yeniden tren hizmeti sağlanmış oldu. (Fotoğraf: Mohammed Asad/Xinhua)
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