Kuzey Sina'da Tren Seferleri Başladı - Son Dakika
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Kuzey Sina'da Tren Seferleri Başladı

Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde 100 km'lik demiryolu hattı deneme seferlerine başladı.

08.10.2024 15:50
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KUZEY SİNA, 8 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde halk, demiryolu hattının deneme seferlerine başlamasını kutluyor, 7 Ekim 2024.

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki 100 kilometrelik demiryolu hattı Pazartesi günü deneme faaliyetlerine başladı. Böylelikle yarım asrı aşkın bir süre sonra bölgeye yeniden tren hizmeti sağlanmış oldu. (Fotoğraf: Mohammed Asad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Mısır, Son Dakika

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