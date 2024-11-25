Kuzey Sumatra'da Heyelan: 13 Ölü

KUZEY SUMATRA, 25 Kasım (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı tarafından temin edilen fotoğrafta, Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Padang Lawas ilçesindeki Harang Julu köyünde meydana gelen heyelan bölgesinde çalışan bir ekskavatör görülüyor, 23 Kasım 2024.
Cumartesi günü Kuzey Sumatra eyaletinde meydana gelen toprak kayması ve sel felaketi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. (Fotoğraf: BNPB/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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