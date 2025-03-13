KUZKA Tuz Sektörü Projelerini Destekliyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin belli olduğu belirtildi.

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen "2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı" kapsamında 6'ncı dönem başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçlerinin sona erdiği belirtildi.

Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan projenin Ajans Genel Sekreterliğince onaylandığı aktarılan açıklamada, "Çankırı iline yönelik uygulanan program kapsamında KUZKA'ya sunulan projelerden, 1 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Sağlanacak destek ile Çankırı'da tuz ürünleri sektöründe katma değeri yüksek alternatif ürün üretimine yönelik danışmanlık hizmeti desteği sunulacak. Desteklenmeye hak kazanan projenin başvuru sahibi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında en yakın zamanda proje sözleşmesinin imzalanması planlanıyor." ifadesi kullanıldı.