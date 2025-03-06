Kuzuların Anneleriyle Buluşması - Son Dakika
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Kuzuların Anneleriyle Buluşması

Amasya'da kuzular anneleriyle buluştu, dron görüntüleri sevgi dolu anları kaydetti.

06.03.2025 17:08
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Yüzlerce kuzu anneleriyle beslenme saatinde böyle buluştu

AMASYA - Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde bu yıl doğan yüzlerce sevimli kuzunun anneleriyle buluştuğu beslenme saatinin görüntüleri yürekleri ısıttı. Baharın habercisi kuzular ve anneleri yüzlercesinin arasında birbirlerini ses ile kokularının da yardımıyla tanıdıkları anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

Ağıl kapılarının açılmasıyla birlikte annelerine koşan kuzular için günün en lezzetli saati başladı. Hepsi aynı gibi görünse de koku ve sesleriyle birbirlerini bulan kuzular ile annelerinin renkli anları havadan dronla kaydedildi.

Çoklu doğum özelliğine sahip yerli ve milli Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği işletmedeki beslenme saatine katılarak bir kuzuya biberonla süt içiren Amasya Valisi Önder Bakan, "Anneleriyle yavrularının huzurlu buluşmasını takip ettik. Çok duygusal bir buluşma oldu. Her birisi ses ve kokularının da yardımıyla kısa sürede birbirlerini buldular" dedi.

Halen süren doğumlarda 5 bin 500 kuzunun doğduğunu belirten Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak da yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilen Bafra ırkı koyunların 2010 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına tescillendiğini hatırlatıp et kalitesi ve döl veriminin yüksek olmasıyla dikkat çektiğini vurguladı. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin de katıldı.

Kaynak: İHA

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