KVKK 2024'te 552 milyon ceza kesildi - Son Dakika
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KVKK 2024'te 552 milyon ceza kesildi

KVKK, 2024'te 8 bin başvuru sonuçlandırarak 552 milyon lira idari para cezası uyguladı.

30.12.2024 11:50
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Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK) 2024'te yapılan 8 bini aşkın başvurudan 6 bin 958'i sonuçlandırılırken, kanuna aykırılık nedeniyle ilgililere 552 milyon 668 bin lira idari para cezası uygulandı.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleme kapsamındaki çalışmalarına 2024'te de devam etti.

AA muhabirinin KVVK'den derlediği bilgilere göre, 2024'te KVKK'ye 8 bin 186 ihbar, şikayet ve başvuru yapıldı. Bunlardan 6 bin 958'ini sonuçlandıran kurum, intikal eden 281 veri ihlal bildiriminden 63'ünü de kamuoyuna ilan etti.

KVKK, incelemeleri sonucu kanuna aykırılık nedeniyle ilgililere 552 milyon 668 bin lira idari yaptırım uyguladı.

Kanun kapsamında 110 hukuki görüş veren KVKK, verilerin yurt dışına aktarılmasıyla ilgili yeterli nitelikleri taşıyan 3 taahhütnameyi onayladı. Öte yandan, geçen yıl 1345 standart sözleşme de KVKK'ye bildirildi.

Çocuklar ve üniversite öğrencilerine yönelik faaliyetler gerçekleştirildi

KVKK, kişisel verilerin kanuna uygun işlenmesi ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla da farklı uygulamaları hayata geçirdi.

Bu kapsamda, ikincil mevzuat çalışmalarına devam eden KVKK, 10 Temmuz'da Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'i yayımladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bağlayıcı Şirket Kuralları ve Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasında Kullanılacak 4 Standart Sözleşme de geçen yıl KVKK tarafından ilan edildi.

KVKK, bilgi ve tecrübe paylaşımı kapsamında, KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Selçuk Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile de işbirliği protokolü imzaladı.

Çocukların kişisel verilerinin korunması konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla "KVKK Okulda Projesi" kapsamında 14 ilde ortaokul öğrencilerine farkındalık eğitimi verilirken, Üniversite Öğrencileri Arasında Kişisel Verileri Koruma Gönüllüsü Yetiştirme Projesi de beşinci kez gerçekleştirildi.

KVKK Çocuk Projesiyle de çocuklar ve ebeveynlere yönelik bilgilendirme amaçlı 6 çizgi roman yayımlandı.

Ayrıca, kanun ve ikincil mevzuatın uygulanması, veri sorumlularının yükümlülükleri ve ilgili kişilerin hakları konularında Alo 198 Veri Koruma Hattı Bilgi Danışma Merkezince de 192 bini aşkın kişiye bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, KVKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel KVKK 2024'te 552 milyon ceza kesildi - Son Dakika

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