Lagos'ta Bina Çöktü: 2 Ölü

Nijerya'nın Lagos şehrinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, Lagos'un Lekki bölgesinde, inşaat halindeki 3 katlı bir bina çöktü.
Polis yetkilileri, olayda 2 kişinin öldüğünü, 14 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Binanın çökme nedeninin henüz bilinmediği, olayın dün yerel saatle 16.00'da meydana geldiği kaydedildi.
Polis sözcüsü Benjamin Hudenyin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, enkazdan çıkarılan yaralıların tedavi için hastaneye sevk edildiğini söyledi.
Lagos Acil Durum Ajansı (LASEMA) ise kurtarılan kişi sayısını 6 olarak açıkladı.
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