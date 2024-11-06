Lahbib AB Komisyonu'na Seçildi - Son Dakika
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Lahbib AB Komisyonu'na Seçildi

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB Komisyonu için yeterli destek aldı ve adaylığını duyurdu.

06.11.2024 21:48
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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi olmak için yeterli desteği kazandı.

Lahbib, X hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyon üyeliği adaylığının onaylanması için gerekli desteği elde ettiğini duyurdu.

Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik portföyünden sorumlu Komisyon Üyesi olarak seçilmekten onur duyduğunu ifade eden Lahbib, sorumluluklarını yerine getirmek için yeterli motivasyona sahip olduğunu belirtti.

Lahbib, "Eşitlik ve dayanışma beni ben yapan değerlerdir. Bu değerleri inançla savunacağım. Böylece her Avrupalı ayrımcılığa maruz kalmadan özgürce yaşayabilsin." ifadelerini kullandı.

Yerel basında çıkan haberlerde ise Lahbib'in sabah saatlerinde Avrupa Parlamentosu'nda (AP) katıldığı oturumun ardından milletvekillerince yapılan oylamada gerekli oyların 3'te 2'sini aldığı aktarıldı.

Lahbib, Ursula von der Leyen'in yeniden AB Komisyonu Başkanlığına seçilmesinin ardından ekibinin "Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üye" portföyüne aday gösterilmişti.

Belçikalı siyasetçi, AP'nin konuyla ilgili komitelerini bir araya getiren oturumda gelecek dönem için programını sunarak, milletvekillerinin güvenoyuna talip olduğunu dile getirmişti.

Lahbib ve diğer 25 Komisyon üyesi adayının, AP komitelerinde katıldığı soru-cevap oturumları tamamlandığında AP Genel Kurulu'nun onayının ardından göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Belçika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lahbib AB Komisyonu'na Seçildi - Son Dakika

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