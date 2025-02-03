Lalin Doğan'ı Unutmadılar - Son Dakika
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Lalin Doğan'ı Unutmadılar

Otel faciasında hayatını kaybeden Lalin Doğan, arkadaşları tarafından anma töreniyle anıldı.

03.02.2025 23:08
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Otel faciasında yaşamını yitiren Lalin'in masası çiçeklerle donatıldı

Sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

BOLU - Kartalkaya'daki otel faciasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Lalin Doğan, Bolu Fen Lisesi'ndeki arkadaşları tarafından dualarla anıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Lalin'in sınıftaki masası ise siyah örtüyle kaplanarak çiçeklerle donatıldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın, 36'sı çocuk 78 kişiyi hayattan koparttı. Bolu'nun sevilen isimlerinden Ceren Yaman Doğan ile kızı Lalin de bu faciada yaşamını yitirdi. Facianın yaşandığı otele Rıfat Doğan, eşini ve kızını 20 Ocak Pazartesi Günü bıraktı. Lalin, yangın faciasından saatler önce babasıyla son kez mesajlaştı. Lalin'in uyumadan önce babasına, "İyi geceler babacığım, öptüm" yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi. Yarıyıl tatilinde hayatını kaybeden Lalin Doğan'ı, Bolu Fen Lisesi unutmadı.

"Eminim ki buradaki herkesin yüzünü en azından bir kere güldürmüştür"

Sömestr tatili sonrasında okulun bahçesinde Lalin Doğan için anma töreni düzenlendi. Düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Lalin'in sıra arkadaşı Eda Gücük, duygularını dile getirdiği metni okudu. Duygusal anlar yaşayan Eda Gücük, "Bugün burada bu konuşmayı yapmak benim için çok zor. Biricik Lalin'imizi ve kıymetli annesi Ceren teyzemizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Yarım kaldık. Bir tanecik Lalin'imiz eminim ki buradaki herkesin yüzünü en azından bir kere güldürmüştür. Çok iyi kalpli, samimi, ufacık şeylerle mutlu olmayı bilen, cıvıl cıvıl, hayat dolu biriydi. Bendeki yeri ise apayrı. Lalin'im benim için sadece yan sıramda oturan bir arkadaşım değil, tüm dertlerimi düşünmeden paylaştığım, canımdan bir parça bizim evin ikinci kızıydı. Onunla yaşanan binlerce güzel anı ve yaşanamayacak onlarcası var" ifadelerini kullandı. Sonrasında ise Lalin ve yaşanan faciada hayatını kaybedenler için dualar edildi. Lalin Doğan'ın arkadaşları dualar sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Lalin'in sırası siyah masa örtüsü üzerine çiçeklerle donatıldı

Fen Lisesi'nde 28 kişilik sınıfta eğitim gören Lalin'in masası ise siyah masa örtüsü ile kaplanarak üzerine çiçekler konuldu. Lalin'in anısını yaşatacak olan arkadaşları, sınıfta da gözyaşlarına boğuldu. Fen Lisesi'nde bir hafta boyunca ders zilinin çalmayacağı öğrenildi.

"İçimiz yanıyor"

Üzgün olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "İçimiz yanıyor. Bugün okul açılışını heyecanla yapmamız gereken bir gündü ama maalesef ülke olarak içimiz yanarak açıyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Lalin'imizi kaybettik, mezun öğrencilerimizi kaybettik. Acıklı bir gün, çok fazla bir şey söyleyemiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kartalkaya, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Tören, Bolu, Son Dakika

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