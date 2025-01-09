Lammy, Avn'ı Tebrik Etti

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn'ı tebrik etti.

Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Avn'ı tebrik ederek, "Lübnan'ın istikrar ve refahını desteklemek üzere Avn'ın hükümetiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Lübnan'da 2 yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.