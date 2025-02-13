Lammy ve Vang Yi Görüşmesi Londra'da

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, İngiltere ve Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri olarak "önemli küresel rol" oynadığını ve iki ülke arasında pragmatik ilişkiye sahip olunmasının, "İngiltere'nin çıkarına" olduğunu belirtti.

Bakan Lammy, Çinli mevkidaşı Vang Yi'yi geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Londra'da ağırladığını ifade ederek, görüşmede Orta Doğu ve Ukrayna'daki durum dahil küresel istikrarı ele aldıklarını aktardı.

Küresel nüfuzun sorumlu şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizen Lammy, her iki ülkenin ekonomide de güvenli ve dirençli büyüme için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Buna karşın, Bakan Lammy, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu ve imtiyaz sahibi Jimmy Lai'nin hapsedilmesi, insan hakları, Hong Kong, İngiliz parlamenterlerine yönelik haksız yaptırımlar dahil Çin'e meydan okumayı sürdüreceklerini ifade etti.

Vang'ın Londra ziyaretinden önce Bakan Lammy Ekim 2024'te, Maliye Bakanı Rachel Reeves ise ocak ayında Çin'i ziyaret etmişti.

İşçi Partisi, bozulan ilişkileri yeniden tesis etmek istiyor

İngiltere'de Temmuz 2024'te yapılan seçimleri kazanarak iktidara gelen Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti, son 10 yılda Muhafazakar Parti iktidarlarında Çin ile giderek bozulan ilişkileri yeniden normalleştirmeyi ve özellikle ekonomik alanda daha fazla geliştirmeyi hedefliyor.

İngiltere'de Muhafazakar Parti iktidarında, özellikle 2016'da başbakanlığı devralan Theresa May döneminden itibaren Çin ile ilişkiler giderek ihtilaflı bir seyre girmişti. İki ülke arasında, Pekin yönetiminin eski İngiliz sömürgesi Hong Kong'un özerk yönetim yapısını aşındıran adımları ve Sincan ve Tibet'teki insan hakları sorunlarının sebep olduğu başta anlaşmazlıklar giderek derinleşirken, üst düzey temaslar azalmıştı.

İngiltere Parlamentosu, 2021'de "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur azınlığa soykırım uyguladığına" dair kararı kabul etmiş ve aynı yıl İngiliz hükümeti, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in ülkede 5G hücresel iletişim altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Güvenlik endişeleri

İngiltere'nin Çin'in ülkedeki faaliyetlerine ve ekonomik güvenliğine dair endişeleri de artmıştı.

İngiltere Parlamentosunun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi de Temmuz 2023'te yayımladığı raporda, Çin'in İngiltere'nin ekonomisi, siyaseti, sivil altyapısı ve akademisine nüfuz ederek "devlete karşı topyekun saldırıya giriştiği", "İngiliz hükümetinin buna karşı koruma mekanizmaları geliştirmekte yetersiz kaldığı" uyarısında bulunmuştu.