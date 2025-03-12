Laos ve Tayland İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Toplantısı

VİYENTİYAN, 12 Mart (Xinhua) -- Laos ve Tayland hükümetlerinin temsilcileri, insan kaçakçılığıyla mücadele stratejilerini görüşmek üzere Laos'nun başkenti Viyentiyan'da bir araya geldi.

Salı ve çarşamba düzenlenen toplantıda, insan ticaretiyle mücadele çabaları kapsamında mağdurların korunması, ülkelerine geri gönderilmeleri ve geri dönüş sonrası destek gibi konularda bilgi paylaşımına odaklanıldı.

Laos Ulusal Radyosu'nun haberine göre, katılımcılar toplantıda insan ticareti vakalarının izlenmesi ve mağdurların güvenliği ile onurlarının korunması konusunda iş birliğinin önemini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, geçmişteki işbirliği gözden geçirilerek yasal destek ve mağdur tazminatı konularında güncellemeler yapıldı. Her iki ülke de 2023-2025 eylem planlarını gözden geçirerek, 2026-2028 dönemindeki işbirliğinin bir sonraki aşamasını planlamaya başladı.