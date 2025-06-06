Lapseki\'de Devi Kiraz Hasadı Başladı

ÇANAKKALE'de, çay bardağı boğumundan geçmeyen iriliği nedeniyle 'Lapseki devi' olarak bilinen kirazların hasadına başlandı. Lapseki'nin kirazları, aroması ve lezzetiyle de büyük talep görüyor.

Lapseki ilçesinde kiraz hasadına devam ediliyor. Bugünlerde ise 'Lapseki devi' olarak bilinen 'premier giant' çeşidi kirazlar toplanıyor. Aroması ve lezzetinin yanı sıra çay bardağına sığmayan iriliğiyle piyasada büyük talep gören kirazlar, sağladığı yüksek katma değeriyle üreticiyi sevindiriyor. Kiraz bahçelerinde hasat devam ederken çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 liradan büyük olan 'Ziraat 900' cinsi kirazlar, 400-500 TL arası fiyatlara satılıyor.

Üretici Cihat Gündüz, "Çoğu 1 TL büyüklüğünde ama 5 TL büyüklüğünde olanlar çay bardağına girmiyor. Aroması çok güzel. Bunun en büyük sebebi ilçede geçiş ikliminin ve toprak yapısının güzel olmasından kaynaklanıyor. Koordineli çalışma, düzenli ilaçlama, gübreleme inanılmaz bir kalite getiriyor. Çok memnunuz, fiyatlar çok güzel" diye konuştu.