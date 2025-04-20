Larry Towell İKSV\'de Konuk Oldu

Kanadalı fotoğraf sanatçısı Larry Towell, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'ne konuk oldu.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen "Şiirden Fotoğrafa Larry Towell" başlıklı etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci Defne Akman üstlendi.

Towell, 40 yılı aşkın kariyerinde önemli tecrübeler edindiğini belirterek, fotoğraf hayatının gelişiminde bazı figürlerin önemli rolü olduğunu söyledi.

Kariyerinde ayrıca ABD başkanlarının da önemli bir yer tuttuğundan bahseden Towell, "Ronald Reagan bu isimlerin başında geliyor. Çünkü kendisi savaşın başlatıcılarındandır. O, her yeri bir yangın yerine çevirdi. Elbette (George W.) Bush'un da hiç açmaması gereken Afganistan'daki savaşın benim kariyerimdeki önemini vurgulamalıyım. Son olarak (Donald) Trump da bunu devam ettirecek gibi duruyor." dedi.

Towell, fotoğraf muhabirliğinin tarihte 19. yüzyılın sonlarında başladığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"William Howard Russell, 1856'daki savaşta muhabir olarak çalıştı. O, askerlerin sıkıntılarını ve ıstıraplarını belgeledi, hikayelerini yazdı. Russell, askerlerin durumunu fotoğraflarıyla gündeme taşıdı. Aynı dönemde başka bir fotoğrafçı ise askerlerin gülümseyen hallerini anlattı. Oysa bu gerçek değildi. Bu da bize fotoğrafçılar arasındaki farkları gösteren iyi bir örnektir. Çünkü fotoğrafçılıkta önemli olan doğru hikayeyi güzel bir şekilde anlatmaktır."

"Eskiden fotoğraf çok daha önemli bir anlama sahipti"

Kariyeri boyunca çektiği fotoğrafların yer aldığı önemli bir arşive sahip olduğunu dile getiren Larry Towell, "Daha sonra bu fotoğraflardan bazılarını kitaba dönüştürdüm. Günümüzde artık fotoğraf çekmek çok daha kolay. Verilere göre şu anda günde 3,2 milyar fotoğraf çekiliyor. Zamanın yeni imkanlar sağladığını kabul etmek gerekiyor. Eskiden 'filmi ziyan etmek' diye bir mesele vardı. Bir fotoğrafı yakmamanız gerekiyordu. Bu artık söz konusu değil. Artık dijital bir dönemdeyiz ve bunlara gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

Towell, dünyanın farklı yerlerinde çalışma fırsatı bulduğunu da anlatarak, şunları kaydetti:

" Nikaragua, Guatemala, Ukrayna, El Salvador çalıştığım savaş bölgelerinden yalnızca birkaçı. Burada 40 binin üzerinde fotoğraf çektim. Dünyada birçok yerde büyük insan hakları ihlalleri var ve ben de kariyerim boyunca büyük zulümlere şahitlik ettim. Eskiden fotoğraf çok daha önemli bir anlama sahipti. Ben Magnum'da çalışırken onlar çektiğimiz fotoğrafları dergilere servis ederdi. Burada önemli olan iyi bir hikaye anlatmaktı. Şimdi böyle dergiler ne yazık ki kalmadı. Fotoğraf da ölü bir işe dönüştü."

Aynı zamanda bir müzisyen olan Towell'ın yaptığı şarkılardan örneklerin paylaşıldığı etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Larry Towell hakkında

Towell, 1953'te Kanada'nın eyaletlerinden Ontario'da dünyaya geldi. Toronto'daki York Üniversitesinde görsel sanatlar okuyan Towell'ın fotoğrafçılığa olan ilgisi ilk olarak burada başladı.

Hindistan'ın Kalküta kentinde gönüllü olarak 1976'da çalışmaya başlayan Towell, 1984'te "serbest fotoğrafçı" oldu, 1988 yılında ise ünlü fotoğraf ajansı "Magnum"a katıldı.

Larry Towell, fotoğrafçı ve yazar olarak Nikaragua'dan Meksika ve Kanada'ya, Filistin'den Afganistan'a gittiği ülkelerde birçok tarihi olayı ve çatışmaları belgeledi.

Çalışmaları "The New York Times", "Life", "Rolling Stone" gibi çok sayıda ünlü gazete ve dergilerde yayımlanan usta sanatçı, fotoğraf, şiir ve sözlü tarih alanında önemli kitaplara imza attı.