Larry Towell İKSV'de Konuk Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Larry Towell İKSV'de Konuk Oldu

Larry Towell İKSV\'de Konuk Oldu

Kanadalı fotoğrafçı Larry Towell, İstanbul Film Festivali'nde kariyerini ve deneyimlerini paylaştı.

20.04.2025 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanadalı fotoğraf sanatçısı Larry Towell, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'ne konuk oldu.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen "Şiirden Fotoğrafa Larry Towell" başlıklı etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci Defne Akman üstlendi.

Towell, 40 yılı aşkın kariyerinde önemli tecrübeler edindiğini belirterek, fotoğraf hayatının gelişiminde bazı figürlerin önemli rolü olduğunu söyledi.

Kariyerinde ayrıca ABD başkanlarının da önemli bir yer tuttuğundan bahseden Towell, "Ronald Reagan bu isimlerin başında geliyor. Çünkü kendisi savaşın başlatıcılarındandır. O, her yeri bir yangın yerine çevirdi. Elbette (George W.) Bush'un da hiç açmaması gereken Afganistan'daki savaşın benim kariyerimdeki önemini vurgulamalıyım. Son olarak (Donald) Trump da bunu devam ettirecek gibi duruyor." dedi.

Towell, fotoğraf muhabirliğinin tarihte 19. yüzyılın sonlarında başladığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"William Howard Russell, 1856'daki savaşta muhabir olarak çalıştı. O, askerlerin sıkıntılarını ve ıstıraplarını belgeledi, hikayelerini yazdı. Russell, askerlerin durumunu fotoğraflarıyla gündeme taşıdı. Aynı dönemde başka bir fotoğrafçı ise askerlerin gülümseyen hallerini anlattı. Oysa bu gerçek değildi. Bu da bize fotoğrafçılar arasındaki farkları gösteren iyi bir örnektir. Çünkü fotoğrafçılıkta önemli olan doğru hikayeyi güzel bir şekilde anlatmaktır."

"Eskiden fotoğraf çok daha önemli bir anlama sahipti"

Kariyeri boyunca çektiği fotoğrafların yer aldığı önemli bir arşive sahip olduğunu dile getiren Larry Towell, "Daha sonra bu fotoğraflardan bazılarını kitaba dönüştürdüm. Günümüzde artık fotoğraf çekmek çok daha kolay. Verilere göre şu anda günde 3,2 milyar fotoğraf çekiliyor. Zamanın yeni imkanlar sağladığını kabul etmek gerekiyor. Eskiden 'filmi ziyan etmek' diye bir mesele vardı. Bir fotoğrafı yakmamanız gerekiyordu. Bu artık söz konusu değil. Artık dijital bir dönemdeyiz ve bunlara gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

Towell, dünyanın farklı yerlerinde çalışma fırsatı bulduğunu da anlatarak, şunları kaydetti:

" Nikaragua, Guatemala, Ukrayna, El Salvador çalıştığım savaş bölgelerinden yalnızca birkaçı. Burada 40 binin üzerinde fotoğraf çektim. Dünyada birçok yerde büyük insan hakları ihlalleri var ve ben de kariyerim boyunca büyük zulümlere şahitlik ettim. Eskiden fotoğraf çok daha önemli bir anlama sahipti. Ben Magnum'da çalışırken onlar çektiğimiz fotoğrafları dergilere servis ederdi. Burada önemli olan iyi bir hikaye anlatmaktı. Şimdi böyle dergiler ne yazık ki kalmadı. Fotoğraf da ölü bir işe dönüştü."

Aynı zamanda bir müzisyen olan Towell'ın yaptığı şarkılardan örneklerin paylaşıldığı etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Larry Towell hakkında

Towell, 1953'te Kanada'nın eyaletlerinden Ontario'da dünyaya geldi. Toronto'daki York Üniversitesinde görsel sanatlar okuyan Towell'ın fotoğrafçılığa olan ilgisi ilk olarak burada başladı.

Hindistan'ın Kalküta kentinde gönüllü olarak 1976'da çalışmaya başlayan Towell, 1984'te "serbest fotoğrafçı" oldu, 1988 yılında ise ünlü fotoğraf ajansı "Magnum"a katıldı.

Larry Towell, fotoğrafçı ve yazar olarak Nikaragua'dan Meksika ve Kanada'ya, Filistin'den Afganistan'a gittiği ülkelerde birçok tarihi olayı ve çatışmaları belgeledi.

Çalışmaları "The New York Times", "Life", "Rolling Stone" gibi çok sayıda ünlü gazete ve dergilerde yayımlanan usta sanatçı, fotoğraf, şiir ve sözlü tarih alanında önemli kitaplara imza attı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Kültür Sanat, Etkinlik, Belgesel, Kültür, Güncel, Kanada, Sanat, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Larry Towell İKSV'de Konuk Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadece 1 maç kaldı 16 yıl sonra Süper Lig’e dönüyorlar Sadece 1 maç kaldı! 16 yıl sonra Süper Lig'e dönüyorlar
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyon liralık malından oldu Uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak
Türkiye’de trafikte artık en çok o araçlardan var Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var
Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı

21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
14:44 Tapu sahipleri dikkat Hakkınızı kaybedebilirsiniz Tapu sahipleri dikkat! Hakkınızı kaybedebilirsiniz
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:41 Galatasaray’a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak Galatasaray'a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 22:20:44. #7.12#
SON DAKİKA: Larry Towell İKSV'de Konuk Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement