Lavrov: Batı'nın Ateşkes Talebi Ültimatom - Son Dakika
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Lavrov: Batı'nın Ateşkes Talebi Ültimatom

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Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes istemesinin ültimatom niteliğinde olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın müzakereler öncesi Ukrayna'da ateşkesin sağlanması gerektiğini savunmasının ültimatom olduğunu belirterek, "Temas hattında kalınması, (Ukrayna'da) Nazi rejiminin varlığını sürdürmesini sağlayacak." dedi.

Bakan Lavrov, Rus haber ajansı TASS'a verdiği röportajda, Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Rusya'ya ve Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını değerlendiren Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya ve bölmeye çalıştığını söyledi.

Lavrov, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, Donbass'ta ve cephenin diğer yönlerinde sürekli geri çekilerek çaresizlikten terör eylemlerinde bulunmaya başladı. Onlar (Batılılar), Zelenskiy'nin uzun menzilli silahlarının hedeflerini vurduğunu görüyor. Onlar, yaşananları dönüm noktası olarak lanse etmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Batı'nın müzakereler öncesi çatışmaların durdurulması gerektiğini savunduğunu belirten Lavrov, "Batılılar, müzakereler öncesi ateşkesin sağlanması istiyor. Bunun ardından da onlar, Fransa ve İngiltere önderliğinde askeri güçleri Ukrayna'ya sokacak. Bundan sonra ancak müzakere masasına oturacaklar. Bu, ültimatomdur. Temas hattında kalınması, (Ukrayna'da) Nazi rejiminin varlığını sürdürmesini sağlayacak. Onlar, referandumun yapıldığı bölgeleri tanımayacak." dedi.

ABD ve Avrupa'nın Rusya ile eşit ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde ilişki kurmaya hazır olmadığına işaret eden Lavrov, bu nedenle de BRICS gibi güç merkezlerinin oluşturulduğunu kaydetti.

Rusya'nın kendi bağımsızlığını ve sınırlarını koruma niyetinde olduğunu dile getiren Lavrov, Rusya'nın içişlerine müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov: Batı'nın Ateşkes Talebi Ültimatom - Son Dakika

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