Lavrov'dan NATO Açıklaması

MOSKOVA, 27 Haziran (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun askeri harcamalarını artırma hedefinin Rusya'nın güvenliği üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını söyledi.

Lavrov perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarma planına ilişkin, "Bunun hiçbir şekilde önemli olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

NATO üyesi ülkelerin liderleri iki gün süren zirveyi çarşamba günü, savunma harcamalarını artırmayı taahhüt eden kısa bir ortak bildiriyle tamamladı.