Lavrov, Kim Jong Un ile Görüştü - Son Dakika
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Lavrov, Kim Jong Un ile Görüştü

13.07.2025 13:51
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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim ile ikili ilişkileri ve işbirliğini görüştü.

MOSKOVA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yakın gelecekte doğrudan temaslarını sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Cuma günü gece saatlerinde Kuzey Kore'ye varan Lavrov, cumartesi günü ülkenin doğu kıyısındaki Wonsan kentinde Kim ile bir araya geldi.

Lavrov görüşmede Kuzey Kore liderine, "Bu toplantılar, özellikle sizinle Başkan Putin arasında varılan mutabakatlar çerçevesinde ikili ilişkilerimizin sürekli gelişimine katkı sağlıyor. Putin size en içten selamlarını iletiyor ve yakın gelecekte sizinle doğrudan görüşmelerini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son Hui ile görüşmesine de değinen Lavrov, "Görüşmeler kapsamlı, odaklı ve verimli geçti. İkili meselelerin tamamını ele aldık. Ayrıca kültürel ve insani işbirliğine dair geniş bir yelpazedeki konuları da görüştük" açıklamasını yaptı.

Lavrov, günün erken saatlerinde iki ülke dışişleri bakanları arasındaki stratejik diyaloğun ikinci turu kapsamında Choe ile bir araya geldi. Lavrov açılış konuşmasında Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde "Rus askerleriyle birlikte olağanüstü cesaretle savaşan Kuzey Kore ordusunun kahraman askerlerine" övgüde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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